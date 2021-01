Cnn, Biden costretto a rinunciare al treno per il giuramento

Joe Biden non arriverà più in treno a Washington per il giuramento del 20 gennaio: lo riferisce la Cnn citando due fonti che evocano motivi di sicurezza dopo l'assalto al Congresso e le minacce di nuove proteste armate.

Il presidente eletto voleva sbarcare nella capitale non con l'Air Force One, come fecero Donald Trump e George W. Bush, ma con un treno dell'Amtrak, lo stesso su cui ha fatto il pendolare per oltre 30 anni come senatore da e per il Delaware. Una scelta che rievocava quella fatta da Barack Obama, che nel 2009 giunse a Washington a bordo di una carrozza ferroviaria vintage che ripercorse lo storico viaggio di Abraham Lincoln.