Usa: Cnn, Trump discute grazia a figli e se stesso

Donald Trump sta discutendo con crescente urgenza della possibilità di concedere la grazia ai figli e a se stesso. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il presidente continua a valutare l'ipotesi anche dopo gli scontri in Congresso.

L'idea di graziarsi - riferiscono fonti a Cnn - affascina e ossessiona Trump da quando ha assunto l'incarico.

L'emittente Usa riporta inoltre che Donald Trump Jr. non vuole la grazia dal padre: non la ritiene necessaria.