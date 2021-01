Indonesia: 11 uccisi da valanga, anche un bambino di 6 anni

Almeno 11 persone, compreso un bambino di sei anni, sono rimaste uccise in una valanga nella provincia indonesiana di West Java. Sono decine i dispersi. All'origine del disastro le piogge torrenziali che hanno colpito la zona, in particolare nella città di Sumedang dove una seconda valanga ha travolto residenti e anche una squadra di soccorritori che era intervenuta in seguito al primo episodio.