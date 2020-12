Von der Leyen, vaccinazione inizia il 27 in tutta Europa

"Il vaccino" Pfizer-BioNTech "sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni" e la vaccinazione inizierà secondo il calendario europeo fissato "il 27, 28 e 29 dicembre".

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando l'ok della Commissione Ue all'immissione sul mercato del vaccino.

"Questo è un ottimo modo per concludere questo anno difficile e per iniziare finalmente a voltare pagina", ha aggiunto Von der Leyen, precisando che presto arriveranno altri vaccini. "Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea. Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi del vaccino approvato oggi saranno disponibili per tutti i paesi dell'Ue, contemporaneamente, alle stesse condizioni".

La Commissione Ue, gli Stati membri e le case farmaceutiche "stanno ora lavorando per la consegna delle prime dosi il 26 dicembre, in modo che i giorni europei di vaccinazione possano iniziare il 27, 28 e 29 dicembre", scrive l'esecutivo Ue in una nota.

"Le consegne continueranno a dicembre e su base settimanale in modo costante nei mesi successivi", sottolinea la Commissione, che stima che la distribuzione di tutte le dosi del vaccino sviluppato dalla tedesca BioNTech in stretta collaborazione con la statunitense Pfizer, pari a 200 milioni, "dovrebbe essere completata entro settembre 2021". L'Ue è inoltre al lavoro per rendere disponibili "100 milioni di dosi aggiuntive" previste nel contratto con le due aziende.