Ema, via libera al vaccino Pfizer-BioNTech

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica l'Ema.

"Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid": lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia del farmaco (Ema).

"È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei! L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino Pfizer-BioNTech Ora agiremo velocemente". Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.



"Le nostre raccomandazioni sono di continuare a lavarsi le mani di frequente, usare le mascherine e mantenere la distanza fisica perché al momento non possiamo essere certi che la vaccinazione impedisca il contagio e su questo è in corso una sperimentazione": lo ha detto Harald Enzmann, presidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema).

"Non abbiamo abbastanza dati sull'efficacia del vaccino sulle donne in gravidanza, per loro raccomandiamo un approccio caso per caso". Lo ha detto Harald Enzmann, presidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) parlando del vaccino anti-Covid Pfizer BioNtech, che oggi ha ottenuto l'autorizzazione condizionata per tutta l'Ue. "Abbiamo bisogno di più dati sulle donne incinte, per le quali consigliamo un approccio caso per caso", ha spiegato.

"L'autorizzazione del vaccino contro il Coronavirus è una pietra miliare nella lotta alla pandemia". Lo dice il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, su Twitter, commentando l'autorizzazione dell'EMA al vaccino Biontech-Pfizer. "Il vaccino ci spiana la strada fuori dalla crisi. E noi faremo di tutto per procedere su questa strada il più velocemente possibile", spiega. "Già il giorno dopo Natale i primi bisognosi di assistenza saranno vaccinati nelle case di cura", ha aggiunto.