Covid: Bolsonaro ironizza sul vaccino Pfizer: "Se diventi un alligatore..."

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer, ribadendo che non si vaccinerà e mettendo in guardia la popolazione contro possibili effetti collaterali.

"Io non mi vaccinerò e qualche imbecille dice che sono un cattivo esempio. Ma ho già preso il virus e quindi ho gli anticorpi, perché dovrei vaccinarmi?", ha detto parlando a un evento pubblico a Porto Seguro, nello stato di Bahia.

"Alla Pfizer sono stati chiari: non ci prendiamo la responsabilità per eventuali effetti collaterali. Se diventi un alligatore è un problema tuo, se diventi un superuomo è un problema tuo, se a una donna crescerà la barba sarà un problema suo. Loro non si prendono responsabilità. E quel che è peggio, manomettono il sistema immunitario delle persone", ha aggiunto Bolsonaro.