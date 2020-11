Covid: migliaia persone a Lipsia per protesta anti-lockdown

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Migliaia di persone sono scese per le strade di Lipsia, in Germania per protestare contro le misure prese dal governo di Angela Merkel per arginare la seconda ondata di coronavirus. Lo riportano i media tedeschi.

La manifestazione, alla fine della prima settimana di lockdown "light", è stata organizzata dal movimento "Querdenker" ('Pensiero latelare') che ormai è attivo in oltre cinquanta città in tutta la Germania e che spesso alle proteste viene affiancato da movimenti di estrema destra, estrema sinistra e cospirazionisti.

Nelle immagini della manifestazione che circolano sul web si vedono migliaia di persone senza mascherina e molto vicine tra loro. (ANSA).