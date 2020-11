Germania: sondaggio, rimonta Spahn nella leadership a Cdu

(ANSA) - BERLINO, 02 NOV - Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn guadagna consenso come possibile nuovo leader della Cdu e accorcia le distanze con il rivale di partito e candidato alla presidenza Friedrich Merz, comunque ancora in testa agli ultimi sondaggi Civey pubblicati da Spiegel.

L'ex rivale di Angela Merkel, Merz ha un 25,9% delle preferenze come futuro leader del partito ma il ministro della Salute Jens Spahn, al momento in tandem con l'altro candidato alla presidenza Armin Laschet, lo tallona da vicino con il 23,7% dei consensi. Laschet invece raggiunge solo l'8,1% mentre Roettgen è al 10,6%.

Il ministro della Salute, che non corre in prima persona ma sostiene il suo collega di partito e conterraneo del Nordreno-Westfalia, ha visto crescere la sua popolarità a partire dall'emergenza coronavirus della scorsa primavera.

Qualche settimane fa è risultato essere positivo al coronavirus ma è guarito. (ANSA).