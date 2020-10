Covid: Gb, ancora record, sfiora 20.000 casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il Regno Unito ha registrato 19.724 casi di positività al coronavirus in 24 ore - un nuovo record giornaliero - con un aumento di quasi 2.500 unità (+14%) rispetto a ieri, quando i contagi in più sono stati 17.234. Lo scrive il Guardian.

I morti sono stati 137, poco meno della cifra record di 143 di ieri, la più alta dall'inizio di giugno. I morti per Covid-19 sono saliti quindi a 43.155. (ANSA).