Merkel sconsiglia Paesi a rischio in Ue ma loda l'Italia

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l'Italia come una meta possibile, perché non a rischio, segnalando fra l'altro la grande cautela che si ha nel nostro Paese contro il Covid. "In Europa ci sono molte zone a rischio", ha detto, sostenendo che sarebbe poco indicato andarci per le vacanze. "Si può viaggiare in Germania e si può andare in zone non a rischio in Europa", ha aggiunto. "In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela". (ANSA).