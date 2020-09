ATTACCO VICINO ALL'EX SEDE DI CHARLIE HEBDO, TRE FERITI GRAVI

(ANSA) - PARIGI, 25 SET - "Attacco all'arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all'uomo in corso": lo scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. La notizia è confermata anche da altri media francesi. (ANSA).