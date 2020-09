Appello Guterres per un cessate il fuoco globale entro 2020

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - "Il coronavirus è oggi la principale minaccia alla sicurezza globale nel nostro mondo, questo è il motivo per cui, a marzo, ho chiesto un cessate il fuoco globale". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro. "Dall'Afghanistan al Sudan vediamo nuovi promettenti passi verso la pace. In Siria, Libia, Ucraina e altrove, il cessate il fuoco o l'arresto dei combattimenti possono creare spazio per la diplomazia - ha sottolineato - In Yemen, stiamo premendo per un cessate il fuoco e la ripresa del processo politico". "In queste e altre crisi i guastatori sono attivi e la sfiducia è profonda, ma dobbiamo perseverare", ha proseguito Guterres, spiegando che nel suo discorso di martedì in apertura dell'Assemblea Generale, lancerà un appello alla comunità internazionale "perché il cessate il fuoco globale diventi una realtà entro la fine dell'anno". (ANSA).