Navalny, medici 'lottano per salvargli la vita'

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - I medici dell'ospedale di Omsk dove è stato ricoverato l'oppositore russo Alexei Navalny "stanno lottando per salvargli la vita". Lo ha detto, in immagini diffuse sui social dalla portavoce dello stesso Navalny Kira Yarmysh , il vicedirettore del nosocomio Anatoly Kalinichenko.

Un funzionario del ministero della Salute ha detto che il 44enne esponente politico è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono al momento "stabili". Navalny "è in coma" e "sotto ventilazione". Lo conferma il servizio stampa del ministero della Salute della regione di Omsk dove l'attivista è ricoverato. (ANSA).