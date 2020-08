Trump: Biden peggior incubo, distruggerebbe gli Usa

Joe Biden "è il peggior incubo. In gioco in queste elezioni c'è la sopravvivenza del paese perché dall'altra parte ci sono dei pazzi. L'unico modo in cui i democratici possono vincere le elezioni è se sono truccate". Lo afferma Donald Trump, definendo Biden un "pupazzo della sinistra radicale che cerca di distruggere l'America".

Da Scranton, la città dove è nato Joe Biden e che si trova nello stato della Pennsylvania, chiave nella corsa alla Casa Bianca, Trump attacca il candidato democratico. Joe Biden ha "abbandonato Scranton, ha abbandonato la Pennsylvania. Ha trascorso l'ultimo mezzo secolo a Washington", aggiunge. "Se volete criminali votate i democratici. Loro non parlano di ordine e legge, e vogliono tagliare i fondi alla polizia", aggiunge Trump.

Joe Biden, aggiunge Trump, metterebbe fine alla ripresa economica e imporrebbe un lockdown permanente. Biden "vi porterà via le vostre armi" e porterà avanti il "maggiore aumento delle tasse della storia, sprecando poi i soldi per il Green New Deal".