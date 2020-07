Coronavirus: oltre 16 milioni di casi nel mondo

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University.

Secondo i dati dell'università americana i contagi nel mondo hanno raggiunto quota 16.046.986, inclusi 644.528 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 9.262.520 persone.

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) aveva riportato ieri (sabato) che i contagi nel mondo hanno registrato un altro record giornaliero venerdì a quota 284.196. Il record giornaliero precedente era stato segnato sabato scorso con 259.848 casi. Sempre venerdì l'Oms ha registrato ulteriori 9.753 decessi provocati dal coronavirus, un dato che porta il totale dall'inizio della pandemia a quota 628.903.



Gb, quarantena per chi torna dalla Spagna - La Gran Bretagna ha deciso di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla Spagna, dove nelle ultime settimane ci'è stato un aumento di casi di coronavirus. Lo apprende il quotidiano Daily Telegraph da fonti del ministero dei Trasporti. Da oggi, chiunque arriverà in Gran Bretagna dalla Spagna dovrà restare in isolamento per 14 giorni. Chi è rientrato negli ultimi giorni sarà sottoposto al test per il Covid-19.



La Corea del Nord ha individuato il primo "caso sospetto" di Covid-19 - Lo ha reso noto l'agenzia Kcna, aggiungendo che si tratta di una persona fuggita in passato in Corea del Sud e rientrata recentemente nel Paese. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha convocato una riunione d'emergenza del politburo per esaminare la situazione.



Oltre 68.000 nuovi casi negli Usa - Sono 68.212 i nuovi casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' il nuovo bilancio diffuso dalla Johns Hopkins University. Salgono così a 4.174.437 i casi di positività nel Paese. Il numero delle vittime è stabile sui 146.391, di cui 1.067 nelle ultime 24 ore.



Il Brasile ha registrato ieri 51.147 nuovi casi di coronavirus - si tratta del quarto giorno consecutivo che nel Paese i contagi superano quota 50.000 in sole 24 ore. Secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, il bilancio complessivo delle infezioni sale così a 2,39 milioni. Allo stesso tempo, vi sono stati ulteriori 1.211 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 86.449 vittime. Per il Brasile questa è stata una settimana record, con ben 321.623 nuovi casi, ha sottolineato il ministero.



Il Pakistan ha registrato 1.226 nuovi casi di coronavirus e 35 ulteriori decessi nelle ultime 24 ore - lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 273.113 e quello dei morti a quota 5.822. Sempre nelle ultime 24 ore sono guarite 838 persone, per un totale dall'inizio della pandemia di 237.434 persone. I pazienti in condizioni critiche sono 1.267 rispetto ai 1.240 delle 24 ore precedenti.



Il Cile ha registrato oltre 9.000 morti provocati dal coronaviurs, un bilancio che supera quota 13.000 includendo anche i decessi legati ai casi probabili di Covid-19 - lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, che ha deciso di conteggiare anche le persone "probabilmente" morte a causa del virus in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nel complesso i decessi confermati sono 9.020 (di cui 106 nelle ultime 24 ore), ai quali se ne aggiungono 4.183 dovuti probabilmente al virus, per un totale di 13.203 a fronte di 343.592 casi (di cui 2.287 nelle ultime 24 ore).