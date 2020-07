Hackerati account Twitter Musk, Bezos e Gates

Gli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos sarebbero stati hackerati per promuovere una truffa legata al Bitcoin. Secondo quanto riportato dai media americani, dagli account dei tre big della Silicon Valley sono stati postati cinguettii che promettevano di raddoppiare l'ammontare dei pagamenti in Bitcoin inviati ai loro indirizzi. L'account di Musk ha twittato più volte il suo presunto indirizzo per i Bitcoin promettendo di raddoppiare la cifra ricevuta perchè "si sente generoso a causa del coronavirus".