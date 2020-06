Guterres: 'Israele abbandoni i piani di annessione'

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è augurato che Israele rinunci ai suoi disegni di annettere parti della Cisgiordania denunciandone la "gravissima violazione della legge internazionale". Lo riferiscono i media israeliani secondo cui per Guterres l'annessione sarebbe "devastante" per una ripresa dei negoziati e per la Soluzione a 2 stati. "Faccio appello ad Israele perché abbandoni i suoi piani di annessione" ha detto spiegando che la mossa "minaccia gli sforzi per far progredire la pace regionale".