Malala realizza il suo sogno, si laurea a Oxford

E' forse il suo sogno più grande, portato avanti a rischio della propria vita, e finalmente lo ha realizzato. La 22enne Malala Yousafzai si è laureata all'università di Oxford in un corso di laurea iniziato nel 2017 che comprendeva come materie di insegnamento filosofia, politica ed economia. La giovane scampata nel 2012 in Pakistan a un attentato dei talebani, che volevano eliminarla in quanto simbolo della lotta per l'istruzione, e salvata dai medici nel Regno Unito, ha dichiarato su Twitter che è "difficile esprimere" la sua gioia e la gratitudine dopo questo risultato.

Oltre al messaggio, ha anche pubblicato alcune fotografie che la mostrano mentre festeggia il diploma coi suoi parenti. E ha aggiunto: "Non so per il futuro cosa mi aspetti. Al momento mi dedicherò a Netflix, alla lettura e al riposo". Tante le congratulazioni che sono arrivate sul suo profilo, fra cui quelle dello scrittore Philip Pullman e dell'astronauta Anne McClain. Malala per il suo grande impegno in favore dell'istruzione aveva ricevuto il premio Nobel nel 2014.