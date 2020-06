(ANSA) - BERLINO, 3 GIU - La Germania ha deciso di eliminare dal 15 giugno l'allerta dei viaggi verso i paesi europei. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Il cosiddetto "sconsiglio" sarà sostituito da avvisi sui singoli Paesi. "Non dobbiamo essere superficiali, la pandemia non è affatto finita", ha affermato il ministro in uno statement alla stampa.(ANSA)