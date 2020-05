Cisgiordania: militari Israele, auto lanciata contro soldati

(ANSA) - TEL AVIV, 29 MAG - Un aggressore ha cercato di investire con la propria auto un gruppo di soldati israeliani vicino all'insediamento ebraico di Halamish nei pressi di Ramallah in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui "in risposta i soldati hanno sparato e neutralizzato l'aggressore". La tv pubblica ha riferito che l'autore del tentato attacco è un palestinese ed è stato ucciso dalla reazione dei militari, ma non c'è conferma ufficiale.