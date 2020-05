Della tragica morte di Fabio Polenghi, quasi dimenticato in Italia, si è occupata nel 2011 la BBC, con il documentario Thailand – Giustice under Fire del giornalista Fergan Keane e del producer Marc Alden. Il documentario di circa un'ora, presentato in questa videoclip, illustra il contesto politico in cui la tragedia sua e di altre 90 vittime si è consumata, mettendo in primo piano la sorella Elisabetta nella sua ricerca di verità e giustizia.