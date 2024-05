Chico Forti rientra in Italia, l'aereo a Pratica di Mare e poi in carcere a Verona

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. Una volta atterrato in Italia, Chico Forti potrebbe non essere portato subito al carcere di Montorio a Verona, istituto penitenziario nel quale era stata inizialmente decisa la detenzione. Al carcere di Verona è atteso in queste ore Papa Francesco, per la sua visita già annunciata. Il carcere di Trento non sarebbe finora stata ritenuta una struttura idonea per la collocazione di Forti, in quanto non è una casa circondariale.

Rigoroso no comment dei familiari e amici di Chico Forti in merito all'annunciato rientro in Italia. Il loro auspicio comunque è che "questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere". Fanno anche presente che "l'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un'accelerata all'iter".

"Apprendiamo con soddisfazione del rientro in Italia di Chico Forti, è una buona notizia". Lo sottolinea l'avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l'iter per il ritorno dagli Usa del 65enne trentino, parlando con l' ANSA. "Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa", ha aggiunto il legale. "Con Forti ci siamo sentiti l'ultima volta lunedì, era un po' ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso", ha concluso Delle Vedove.



