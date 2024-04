Commissione Ue al Pe, 'patto sui migranti ora o mai più'

"Se fallisce la nostra politica migratoria a pagarne il prezzo saranno gli essere umani. L'accordo politico sul tavolo è una conquista straordinaria, e ringrazio in particolare Ppe, Socialisti e Renew. E' importante dar prova del nostro coraggio anche oggi. E' il momento dell'ora o mai più. La storia e gli elettori hanno gli occhi puntati su di noi". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson parlando all'Eurocamera prima del voto sul patto sulla migrazione e l'asilo. "Devono passare tutti i dossier, altrimenti non ne passerà nessuno", ha sottolineato Johansson.

"Sapete che a me piace il calcio. Bene, questa è una finale e non possiamo lasciare la palla guardare. Gli occhi del mondo, non solo dell'Europa, sono su di noi. Nelle mie visite nei Paesi africani tutti i miei interlocutori mi hanno chiesto del Patto", ha spiegato Johansson sottolineando come per la prima volta ci sia "l'obbligo di solidarietà" tra i Paesi membri.

"Spero che il Parlamento voti sì. E allora sarà davvero un grande momento per l'Europa, che dimostrerà che siamo in grado di affrontare anche questioni politiche molto impegnative come la migrazione". Lo spiega la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, che ha parlato a un gruppo ristretto di media europei alla vigilia del voto del Parlamento Ue sul nuovo Patto per la migrazione e l'asilo, tra cui il Corriere della Sera. "Con questo accordo abbiamo già tolto argomenti all'estrema destra e sembra che la migrazione non sia più in cima all'agenda dei dibattiti politici - prosegue - Ma se il Parlamento non approverà il Patto, lo scenario sarà totalmente diverso perché questo è il momento". Il nuovo Patto "sarà molto positivo per l'Europa. Stiamo proteggendo i confini e i diritti fondamentali e stiamo gestendo la migrazione in modo ordinato. Credo che durante il prossimo mandato vedremo il tasso di rimpatri raddoppiare, ora è intorno al 22% - spiega - Durante questo mandato abbiamo fatto molto, ora siamo molto più preparati. I rimpatri sono aumentati del 15-20% l'anno scorso e il modo in cui gli Stati membri lavorano sui rimpatri sta migliorando e abbiamo una migliore cooperazione con molti Paesi terzi". "Il messaggio è chiaro: se non avete bisogno di protezione internazionale, non dovreste entrare irregolarmente nell'Ue. Stiamo investendo nei percorsi legali, che però non fanno formalmente parte del Patto", conclude.

"Il Patto sulla Migrazione rappresenta un reale passo avanti. Oggi è l'occasione per dimostrare che soluzioni comuni su migrazione e asilo sono possibili. Con il voto finale di oggi possiamo superare le risposte ad hoc alla crisi e mettere in atto procedure permanenti e sostenibili su cui tutti i governi possono fare affidamento". Lo dice il gruppo dei Socialisti Ue via X mentre l'Eurocamera si appresta a votare i testi che compongono il Patto Ue su Migrazione e Asilo.





