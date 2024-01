Disposta la riesumazione della salma di Liliana Resinovich

Il sostituto procuratore Maddalena Chergia, titolare del procedimento, "ha disposto con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile il conferimento, a un collegio di consulenti, dell'incarico di riesumazione della salma di Liliana Resinovich". Lo annuncia in una nota il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo.

La riesumazione è stata segnalata come "opportuna" dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, alla quale la Procura aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte di Resinovich, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022.

Il pm, riporta la nota del procuratore capo, ha stabilito "per una data che si colloca verso la fine del presente mese, la convocazione innanzi a sé degli esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni, dandone debito avviso ai prossimi congiunti della deceduta e ai rispettivi difensori. Prevedibilmente al formale affidamento dell'incarico farà sollecito seguito l'attività consulenziale prevista". Il cadavere di Liliana Resinovich fu ritrovato due anni fa nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni con la testa avvolta in due sacchetti di plastica e il corpo chiuso in due sacchi, infilati uno dall'alto e l'altro basso. Lo scorso giugno il Gip del Tribunale di Trieste aveva disposto nuove indagini sulla morte della donna, dopo che la Procura ne aveva chiesto l'archiviazione.



La morte due anni fa a Trieste, tra ipotesi suicidio e omicidio

di Francesco De Filippo

"Tutti noi sappiamo che ci sono delle contraddizioni da comprendere e siamo abituati a capire che spesso una nuova autopsia può svelare elementi che inizialmente potrebbero non essere stati chiariti". Poche parole, ma che danno corpo a una azione di deciso approfondimento di una vicenda inquietante e rimasta in sospeso. Una azione innescata dal Gip di Trieste Luigi Dainotti pochi mesi fa. Le parole sono quelle pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Quarto grado" dall'ex capo del Ris, Luciano Garofalo, oggi consulente del marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin.

La vicenda e' , appunto, quella di Liliana, la donna di 63 anni scomparsa da casa, in via Verrocchio a Trieste, il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex Ospedale psichiatrico a San Giovanni. Il cadavere verrebbe dunque riesumato per essere sottoposto a nuovi esami autoptici, evidentemente alla ricerca di elementi che possano individuare le cause della morte. Sono in molti a ritenere, infatti, che l'ipotesi del suicidio sia un azzardo viste le caratteristiche del ritrovamento del corpo: la testa infilata in uno e poi un secondo sacchetto di plastica di quelli utilizzati per la conservazione degli alimenti chiusi intorno al collo, e il corpo a sua volta infilato in due grossi sacchi neri per i rifiuti, uno dall'alto e uno dal basso. Davvero originale, per non dire anomalo, modo di suicidarsi.

Ma tant'e' : dopo un anno di indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Maddalena Chiergia, e nonostante le numerose perizie effettuate sia sul corpo che su reperti, non fu individuata alcuna traccia che potesse far addebitare a terzi la responsabilita' della morte e nemmeno un coinvolgimento di alcuno a vario titolo. Dunque, non restava che l'ipotesi del suicidio, considerata l'unica compatibile.

La Procura aveva anche escluso una eventuale segregazione di Liliana individuando in un arco temporale di pochi giorni dal ritrovamento del cadavere, il momento della morte. Il primo a non crederci fu il Gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti che in giugno rigetto' la richiesta di archiviazione del caso e smonto' l'intera ricostruzione della vicenda indicando 25 punti di nuovi accertamenti e disponendo di riaprire le indagini procedendo non piu' per sequestro di persona ma per omicidio.

Dunque nuovi esami medico-legali, analisi degli account e dei dispositivi digitali di tutte le persone coinvolte - in particolare il marito Visintin e l'uomo cui era legata affettivamente, Claudio Sterpin - comparazioni di Dna, escussioni di varie persone. La richiesta di riesumare la salma e' e' stata piu' volte ribadita in passato da Sergio Resinovich, il fratello di Liliana "Mia sorella non si sarebbe mai uccisa". Dunque, "per me la tesi del suicidio non e' valida", ha sempre ripetuto.

