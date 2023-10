Sassi contro il bus del Lione a Marsiglia, ferito il tecnico Fabio Grosso

L'allenatore italiano del Lione, Fabio grosso, è rimasto ferito in seguito quando il pullman della squadra è stato oggetto di un fitto lancio di sassi e altri oggetti all'arrivo allo stadio di Marsiglia, poco prima della partita di campionato con la squadra locale guidata da Gennaro Gattuso.

Il finestrino anteriore destro del bus è stato spaccato e altri sono stati danneggiati. Da immagini dell'emittente Prime Video, Grosso appare col volto insanguinato, quindi con una benda in testa mentre lasciava l'infermeria situata nei corridoi dello stadio Velodrome. Secondo L'Equipe, sarebbe stato colpito anche il suo vice, Raffaele Longo.

Non si giocherà stasera la partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Lionei, preceduta dall'assalto al bus della squadra ospite che ha provocato il ferimento dell'allenatore, Fabio Grosso, e di altri occupanti del veicolo. Lo ha annunciato l'arbitro dell'incontro, secondo quanto riportato dai media francesi.

Presidente del Lione, 'non siamo stati noi a chiedere il rinvio'

"Fabio Grosso è in stato di choc, non riusciva a parlare normalmente, aveva dei frammenti di vetro nel viso. Sono furioso, i nostri giocatori, il nostro allenatore, si erano preparati per questa serata i tifosi volevano vedere la partita": lo dice, a Prime Video, il presidente del Lione, John Textor, dopo l'aggressione al pullman della squadra e il rinvio della partita contro il Marsiglia.

"Non ho chiesto io di annullare l'incontro - ha continuato Textor - la Ligue ci ha detto che avrebbero parlato loro con la squadra. I nostri giocatori, il nostro capitano, sono stati incredibili nello spogliatoio, volevano giocare, erano pronti a giocare. La decisione non è dipesa da noi, c'è arrivata quando eravamo fuori dallo stadio". "E' inammissibile - ha concluso Textor - non è questo il calcio che vorremmo giocare".

Successivamente, la Lega calcio francese e l'arbitro della partita, François Letexier, hanno contraddetto la versione di Textor, affermando che è stato il Lione a chiedere di non giocare la partita.

"L'Olympique Lione - ha fatto sapere la Lega in un comunicato - ha comunicato la propria opposizione alla disputa della partita tenuto conto delle circostanze". Il direttore di gara ha precisato che i dirigenti del Lione hanno "presentato certificati medici relativi a due persone dello staff ferite, che non potevano partecipare all'incontro. Hanno aggiunto che i giocatori erano in stato di shock e non potevano giocare. La posizione del Lione era quella di non disputare la partita".

