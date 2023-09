Riappare Sokolov, "La flotta del Mar Nero assolve ai suoi compiti"

"La flotta del Mar Nero assolve con sicurezza i compiti assegnati". Dopo che ieri Mosca ha diffuso un video in cui lo mostrava in vita, oggi l'ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta russa del Mar Nero, dato per morto da Kiev nell'attacco al quartier generale della flotta a Sebastopoli, assicura, nel corso di una trasmissione televisiva su Zvezda, riportata da Tass, l'operatività della flotta.

"La flotta del Mar Nero sta svolgendo con fiducia e con successo i compiti che le sono stati assegnati dal comando. Le forze di superficie, le forze sottomarine, l'aviazione navale e le truppe di prima linea", ha detto Sokolov.

Ieri il Comando delle Operazioni Speciali di Kiev, in un comunicato diffuso su Telegram, ha dichiarato che "Come sapete, 34 ufficiali sono stati uccisi in un attacco missilistico al quartier generale della flotta russa del Mar Nero. Le fonti disponibili affermano che il comandante della Flotta del Mar Nero era tra i morti. Molti non sono ancora stati identificati a causa della frammentazione dei corpi. Poiché i russi sono stati costretti a pubblicare urgentemente una risposta con Sokolov presumibilmente vivo, le nostre unità stanno chiarendo le informazioni. Questo fa parte della procedura di raccolta dei dati sui risultati dell'operazione".

Da parte sua la Casa Bianca non conferma né smentisce la morte dell'ammiraglio Sokolov. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce, Karine Jean-Pierre, a bordo dell'Air Force One diretto in Michigan: lo riporta la stessa Casa Bianca sul suo sito.

"Abbiamo visto le notizie e certamente siamo a conoscenza del video", ha affermato Jean-Pierre riferendosi al video diffuso ieri dall'agenzia statale russa Ria Novosti di una riunione di alti ufficiali tenuta ieri stesso in cui compare anche Sokolov. "Al momento non ho nulla da confermare - ha aggiunto la portavoce -. Ma ovviamente siamo a conoscenza delle notizie".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA