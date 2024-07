L'Italia e i suoi beni. L'Agenzia del Demanio presenta il rapporto 2024

Martedì 9 luglio la presentazione del rapporto 2024 dell'Agenzia del Demanio. L'evento "L'Italia e i suoi beni. Creare valore con gli immobili dello Stato" si terrà alla Camera dei Deputati, presso la Sala della Regina, dalle 11 alle 13 e verrà trasmesso in streaming dalla WebTV della Camera, sul sito dell’Agenzia del Demanio e sul sito ANSA.it.

Il Rapporto Annuale dell’Agenzia del Demanio illustra in dettaglio le attività svolte e i risultati conseguiti nel corso del 2023 per la gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato. L’evento di presentazione sarà l’occasione per descrivere gli obiettivi conseguiti, le innovazioni introdotte e le sfide affrontate nell’ultimo anno per rendere più efficiente e sostenibile la valorizzazione dei beni alla luce delle previsioni del Piano Strategico Industriale 2022-2026.

Piani Città, collaborazione con gli enti territoriali, partenariati pubblico-privati sono al centro delle iniziative dell’Agenzia del Demanio che, in linea con i principi di transizione ecologica, digitalizzazione e sviluppo sostenibile, sono orientate a rigenerare le città individuando nuove destinazioni per immobili in disuso e aree dismesse, restituire ai cittadini immobili riqualificati, alle pubbliche amministrazioni edifici rifunzionalizzati ed efficienti e generare risparmi per lo Stato.

L’evento ospiterà anche una sessione dedicata alle partnership con gli investitori privati per un confronto sulle possibili modalità di collaborazione e per valutare nuove opportunità di investimento.

IL PROGRAMMA

11.00 - Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati

11.10 - Presentazione Rapporto Annuale 2024 - Alessandra dal Verme, Direttore Agenzia del Demanio

11.40 - Tavola rotonda - Lo Stato e i privati insieme per la riqualificazione sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico.

Introduce e modera: Alfonso Celotto, Costituzionalista Università Roma Tre

Intervengono: Alessandra dal Verme, Direttore Agenzia del Demanio, Lelio Fornabaio, Presidente PtsClas, Davide Albertini Petroni, Presidente Assoimmobiliare, Antonella Manzione, Consigliere di Stato, Veronica Vecchi, Docente Sda Bocconi

13.00 - Conclusioni - Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze