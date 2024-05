Il premio Guido Carli al fondatore di PizzAut, catena gestita da autistici

L'impegno sociale sarà al centro dell'edizione straordinaria per i 15 anni dell'evento della fondazione Guido Carli. I ministri Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto inaugureranno l'evento il 10 maggio all'Auditorium Parco della Musica.

"A Nico Acampora, fondatore di PizzAut, la prima e unica catena di ristoranti gestita interamente da ragazzi autistici, sarà assegnato il premio Guido Carli all'impegno sociale e all'inclusione attraverso il lavoro", riporta una nota. "L'educatore lombardo che si è trasformato in imprenditore al fine di creare opportunità per le persone con autismo come suo figlio sarà tra i 12 premiati dell'edizione straordinaria per i 15 anni del premio intitolato allo statista che fu governatore della Banca d'Italia e ministro del Tesoro, in programma a Roma il 10 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica.

Tra gli altri nomi selezionati dalla giuria e già resi noti ci sono il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, il Presidente esecutivo di MSC Cruises, Pierfrancesco Vago, l'attrice Luisa Ranieri e le sorelle della grappa italiana Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino".

"In occasione dei tre lustri del premio Guido Carli vogliamo celebrare la speranza contro la tentazione della rassegnazione", spiega Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli.

"In fondo, ciascuno dei dodici premiati è un 'fabricator mundi', per citare Hannah Arendt: un 'costruttore di mondi' dotato di buona volontà che davanti alle sfide e alle difficoltà non si arrende e disegna nuovi orizzonti. Vale per Nico Acampora, ma anche per gli altri che saliranno sul palco, dagli esponenti di famiglie storiche dell'imprenditoria italiana come Nonino e Aponte alle figure straordinarie del cinema e della musica che riceveranno il riconoscimento. In ciascuna delle loro storie vive la lezione di Carli, la fiducia di mio nonno nelle energie coraggiose del Paese, nell'Italia del merito e dell'impegno che sa regalare bellezza e fiducia nel futuro".