Fineco: raccolta agosto supera 340 milioni, 7 miliardi anno

(ANSA) - MILANO, 08 SET - La raccolta netta di Fineco ad agosto supera 340 milioni di euro, il 75% è gestito. Mentre da inizio anno ammonta a 7 miliardi, in linea con il 2021. Nel dettaglio l'asset mix vede una forte prevalenza della componente gestita con 257 milioni, con l'amministrata a 156 milioni e la raccolta diretta in contrazione per 70 milioni. Su quest'ultima componente si è infatti concentrato l'effetto delle scadenze legate al pagamento delle imposte, salite a 431 milioni nel mese rispetto a 190 milioni versati dalla clientela nell'agosto 2021. I ricavi del brokerage ad agosto sono stimati a 14 milioni: circa il 30% in più rispetto alla media dei mesi di agosto 2017/19. La stima dei ricavi da inizio anno è di circa 134 milioni. Fineco Asset Management ad agosto ha registrato circa 147 milioni di raccolta retail. Le masse complessive ammontano a 25,6 miliardi.

Si tratta di "risultati particolarmente rilevanti perché ottenuti in un mese caratterizzato da una componente di stagionalità, che si aggiunge alle maggiori tasse pagate dai nostri clienti e che confermano una crescita costante, sana e sostenibile, favorita da un approccio fair e trasparente", sottolinea l'a.d e d.g, Alessandro Foti. (ANSA).