Banche: Ifis prima in Italia con sigillo Karma Metrix Energy

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Banca Ifis è la prima banca in Italia ad aver ottenuto il sigillo 'Karma Metrix Energy Efficient Website' grazie al ridotto consumo energetico del proprio sito web e alle conseguenti minori emissioni di anidride carbonica. Karma Metrix è uno dei primi strumenti che attesta il livello di ecosostenibilità delle pagine dei siti web con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale e la sostenibilità del web che, secondo il Global Carbon Project, nel 2020 è risultato il quarto produttore di CO2 al mondo.

Lo si legge in un comunicato della banca, nel quale si aggiunge che, secondo la misurazione di Karma Metrix, la maggior parte delle pagine web analizzate (64%) di Banca Ifis hanno meritato la classe B e l'8% è attualmente già in classe A o superiore.

Banca Ifis ora può prefissarsi alcuni obiettivi nel medio termine: l'abbattimento del 32% delle emissioni totali di CO2 del sito, portando in classe A le 10 top pages e, nel lungo termine, arrivare a un abbattimento delle emissioni di circa il 50%.

La banca ha definito nel Piano Industriale 2022 -2024 un progetto che fissa obiettivi e impegni su Environment, Social e Governance e ha creato Kaleidos, il Social Impact Lab che ha l'obiettivo di promuovere iniziative a elevato impatto sociale, con particolare attenzione alle comunità inclusive, alla cultura e al benessere. (ANSA).