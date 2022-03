UniCredit: rafforza wealth management e private banking Italia

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - UniCredit rafforza ulteriormente la divisione Wealth Management e Private Banking in Italia attraverso la fusione per incorporazione di Cordusio Sim nel Gruppo bancario.

I clienti di Cordusio Sim, così come i prodotti e i servizi posseduti, confluiranno quindi nella divisione Wealth management e private banking Italy di UniCredit nel segmento Wealth Management. Il Team e tutte le attività e i processi attualmente gestiti da Cordusio Sim saranno internalizzati o implementati all'interno delle corrispondenti funzioni di UniCredit.

La fusione si inquadra nel più "ampio processo di riorganizzazione del gruppo, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le sinergie operative, amministrative e societarie", spiega Unicredit. La rete italiana di Wealth Management e Private Banking UniCredit prosegue, quindi, rafforzata nel suo impegno al servizio di 140mila clienti, per un totale di oltre 100 miliardi di euro di masse. Resta confermata, la rete operativa, composta da un team di circa 1.400 bankers, di cui 700 Relationship Manager dislocati in 132 città in tutta Italia.

"La realizzazione di questa operazione è funzionale al nostro posizionamento come punto di riferimento sul mercato italiano per tutti i clienti Wealth Management e Private Banking", afferma Stefano Vecchi, Responsabile Wealth Management & Private Banking Italia. "Aggiungiamo - prosegue - un ulteriore tassello al nostro piano di crescita, caratterizzato da un approccio che punta ad aumentare la focalizzazione sulla nostra offerta di eccellenza e sui servizi di consulenza. La nostra divisione, ulteriormente rafforzata, sarà così in grado di unire i punti di forza di entrambi i segmenti" (ANSA).