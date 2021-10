Fineco: a settembre 572 mln raccolta, 9 mesi 7,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Fineco registra a settembre una raccolta di 572 milioni di euro in crescita rispetto a 545 milioni di un anno fa. Dall'inizio dell'anno la raccolta è così di 7,9 miliardi. La componente gestita è salita nel mese a 495 milioni (da 268 milioni di settembre 2020), portando il totale da inizio anno a 5,4 miliardi (+107% anno su anno).

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di settembre a circa 16 milioni di euro, 6% in meno rispetto a un anno fa a fronte di una volatilità di mercato nettamente inferiore. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 "mostra una crescita intorno al 42%, grazie all'ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell'offerta". Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 161 milioni (-10% anno su anno). Fineco Asset Management nel mese ha, invece, registrato 292 milioni di raccolta retail. Al 30 settembre 2021 Fineco Asset Management gestiva masse per 21,6 miliardi di euro.

"I dati di raccolta nel mese di settembre confermano il trend evidenziato da Fineco durante tutti i primi nove mesi del 2021, caratterizzato da un'efficace conversione in risparmio gestito della liquidità detenuta dalla nostra clientela", evidenza l'a.d e dg, Alessandro Foti che sottolinea di guardare "con fiducia all'ultima parte dell'anno". (ANSA).