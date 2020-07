Azimut: con controllata Usa entra in Kennedy Lewis

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners (AACP) ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Kennedy Lewis Investment Management, una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici nel Private Credit con sede a New York, e in alcune sue società collegate.

L'accordo con Kennedy Lewis è la prima transazione portata a termine da AACP, a meno di un anno dalla sua costituzione, e rappresenta una tappa fondamentale e una dimostrazione dell'impegno da parte di Azimut nel perseguire i suoi obiettivi di crescita nel segmento dei private market statunitensi.

Kennedy Lewis è stata fondata nel 2017 da David Chene e Darren Richman, e attualmente gestisce 2,1 miliardi di dollari di asset under mamagenet. Prima di costituire Kennedy Lewis, David e Darren erano rispettivamente managing director di CarVal Investors e senior managing director di Blackstone.