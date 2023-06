Commercialisti, Superbonus da 60 miliardi, senza danni a Pil

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Il costo netto per lo Stato del Superbonus 110% è stimato in 60 miliardi, nettamente inferiore all'incremento del Pil", visto che la spesa indotta dall'incentivo per le ristrutturazioni in edilizia per gli anni 2021 e 2022 "è pari a 96 miliardi", cui "corrisponde un costo lordo per lo Stato, rappresentato dalle detrazioni fiscali maturate in aggiunta a quelle ordinarie, pari a poco più di 97 miliardi". E, "di conseguenza, anche se in un orizzonte temporale più ampio corrispondente a circa un quinquennio, si stima un incremento di Pil di quasi 91 miliardi e di gettito fiscale di circa 37 miliardi".

Lo si legge nel documento del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti, curato dai ricercatori Tommaso Di Nardo, Pasquale Saggese ed Enrico Zanetti e dal tesoriere nazionale con delega alla fiscalità Salvatore Regalbuto, in cui si precisa che "il moltiplicatore sul Pil della spesa aggiuntiva indotta dal Superbonus è pari a 0,95, mentre l'effetto di retroazione fiscale, cioè l'incremento di gettito rispetto all'incremento di spesa pubblica, è pari al 38%. Se - si evidenzia - si considera adeguatamente l'effetto di retroazione fiscale, l'impatto del Superbonus 110% sulle finanze pubbliche è dunque addirittura positivo, nel senso che l'incremento di Pil generato comunque a debito, cioè facendo deficit, sarebbe superiore all'impatto sul debito, migliorando, in termini percentuali, il rapporto debito/pil", scrivono i professionisti.

(ANSA).