Dea Capital Real Estate lancia primo fondo paneuropeo Esg

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Dea Capital Real Estate sgr lancia il suo primo fondo paneuropeo esg, con un obiettivo di raccolta fino a 500 milioni di euro.

Il fondo, di diritto lussemburghese, investirà nei principali mercati europei, in immobili con destinazione d'uso uffici e, in percentuali minori, in asset ad uso ricettivo e retail.

"Questo fondo paneuropeo esg con strategia built to core risponde perfettamente ad una diversificazione del rischio su diverse piazze - sototlnea Emanuele Caniggia, Head of real estate di DeA Capital - e ad un obiettivo di evoluzione dell'investimento real estate di medio lungo periodo riuscendo a coniugare stabilità dei rendimenti e miglioramento della sostenibilità energetica e sociale". (ANSA).