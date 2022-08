Rina compra Enpam Real Estate, fatturato annuo 14 milioni

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Rina Prime Value Services, società attiva nella valutazione e della certificazione tecnico immobiliare, ha acquisito il 'ramo' d'azienda di Enpam Real Estate (società di gestione immobiliare della Cassa previdenziale dei medici e dei dentisti) dedicato al 'property management'. Enpam Real Estate ha gestito un patrimonio immobiliare di 4 miliardi, localizzato principalmente nelle città di Milano e Roma, con un fatturato annuo di 14 milioni.

"Siamo orgogliosi di aver creato valore, facendo nascere un'azienda, Enpam Real Estate, capace di gestire innumerevoli immobili sparsi in Italia, di rapportarsi con migliaia e migliaia di inquilini e di rispondere alle esigenze dei committenti in maniera flessibile rendendo anche possibili operazioni straordinarie epocali. Va ricordato che in meno di un decennio EnpamRe ha gestito vendite a privati e a fondi per oltre 2 miliardi": questo il commento del presidente dell'Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri Alberto Oliveti.

"Le manifestazioni d'interesse ricevute da più parti ci onorano, e siamo felici che ad acquistare sia un primario operatore che intende rafforzarsi. Alla squadra di dirigenza e a tutti i dipendenti di EnpamRe va il nostro grazie per l'ottimo lavoro fatto e un augurio per un futuro di crescita". Insieme al business di property e facility management, ricorda la Cassa pensionistica dei 'camici bianchi', "sono stati trasferiti anche 41 dipendenti di EnpamRe srl, che la società acquirente ha assunto a tempo indeterminato". Con l'acquisizione nasce la società Rina Prime Property, e il nuovo amministratore delegato (già direttore generale di Enpam Real Estate) Leonardo Di Tizio parla di "una società che gestirà un patrimonio immobiliare di 15 miliardi, 5 milioni di mq di superficie in gestione, oltre 4.000 contratti di locazione e più di 1.300 immobili", si legge, infine. (ANSA).