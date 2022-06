Immobiliare: CrowdFundMe acquisisce controllo di Trusters

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - CrowdFundMe, piattaforma di 'crowdinvesting' quotata su Euronext Growth Milan ha definito un accordo vincolante per l'acquisto del 51% del capitale sociale di Trusters, tra i leader italiani nel settore del Lending Crowdfunding dedicato a operazioni immobiliari. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.

L'acquisizione della maggioranza di Trusters, oltre a rafforzare la presenza sul mercato del Crowdinvesting, "creerà importanti sinergie e permetterà di ampliare l'offerta di prodotti finanziari per la costruzione di un portafoglio diversificato", spiega CrowdFundMe, che "potrà infatti offrire strumenti di Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, minibond e Lending Crowdfunding, incorporando inoltre un comprovato know-how verticalizzato sul settore immobiliare, il quale rappresenta un mercato particolarmente dinamico e dalle grandi potenzialità in questo periodo storico". Secondo la società, il settore del Real Estate Crowdfunding italiano, nel 2021, ha registrato un valore pari a 99 milioni contro i 65 milioni del 2020 (+52,3%). I risultati aggregati delle due società indicano una raccolta di 109,2 milioni e circa 50mila investimenti.

