Risanamento: sottoscritta convenzione variante Santa Giulia

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Risanamento ha sottoscritto la convenzione urbanistica per la variante al Piano Integrato di Intervento di Milano Santa Giulia per l'avvio dei lavori che porteranno al completamento dell'omonimo quartiere milanese. Lo si legge in una nota in cui viene indicsto che il documento è stato sottoscritto dalla controllata Milano Santa Giulia con il Comune di Milano e la catena di supermercati Esselunga.

"Questa firma - ha affermato Davide Albertini Petroni, amministratore Delegato di Milano Santa Giulia - è l'atto conclusivo che ci permette di portare a compimento con successo il lungo iter autorizzativo che ha portato alla rivisitazione del progetto del 2005, rendendolo più aderente alle mutate condizioni del mercato e permettendo il completamento di un'iniziativa di significativa rilevanza per la città di Milano". "Ora - ha concluso - si può iniziare ufficialmente la realizzazione dei lavori di costruzione che arricchiranno la città di un nuovo quartiere con diverse funzioni di interesse generale destinato a diventare un primario polo di aggregazione sociale e culturale". (ANSA).