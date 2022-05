InvestiRE: cede Business Park di Cassina de Pecchi a Quinta

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - InvestiRE (Sgr del gruppo Banca Finnat) ha perfezionato la vendita a Quinta Capital SGR del be+thepecchi, un Business Park a Cassina de Pecchi, alle porte di Milano.

Lo rende noto un comunicato del venditore, nel quale si spiega che il complesso, composto da 'be', tre edifici sedi di importanti multinazionali, e dal 'the pecchi', un intero edificio dedicato ai servizi, è il risultato della riqualificazione di uno dei luoghi storici del lavoro a Cassina de' Pecchi, con un investimento di oltre 12 milioni da parte di InvestiRE.

A seguito della riqualificazione, be+thepecchi ha visto l'ingresso di 12 nuove multinazionali che, aggiungendosi alle 5 già presenti al momento dell'acquisizione, hanno portato a 17 il numero delle aziende che oggi hanno sede nel business park.

La riqualificazione ha interessato il completo rifacimento del the pecchi, con la realizzazione della nuova area ristorazione e dell'area fitness a servizio delle persone e dell'area eventi con sale meeting, auditorium e area co-working a servizio delle aziende, divenendo così un hub di riferimento non solo per le società presenti nel centro ma anche del territorio.

Inoltre, sono stati creati circa 10.000 metri quadrati di nuovi spazi aperti con nuovi percorsi pedonali separati e protetti, nuove essenze arboree, nuova pavimentazione con nuovi materiali e attrezzature per il lavoro in esterno o per la conversazione tra colleghi o anche per una pausa pranzo all'aperto. (ANSA).