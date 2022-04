Immobiliare: Covivio, vendite trimestre per 183 milioni

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Il gruppo immobiliare Covivio ha chiuso il primo trimestre dell'anno con nuovi accordi di vendita per 183 milioni di euro, con un margine medio del 2,3% rispetto all'ultimo valore di perizia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le cessioni hanno riguardato principalmente l'immobile direzionale 'manage to core' di via dell'Innovazione a Milano, oltre che la prosecuzione della razionalizzazione del portafoglio Telecom Italia. In Germania, Covivio ha ceduto alcuni immobili residenziali unitari, con un margine del 35% rispetto all'ultimo valore di perizia. Il prezzo medio della cessione di immobili residenziali vacanti ammonta a 4.825 euro al metro quadrato. (ANSA).