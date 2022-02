Superbonus: ingegneri, determinante per risparmio energetico

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Superbonus 110% "può essere determinante anche in chiave di risparmio energetico": l'attuale scenario internazionale, riguardo all'aumento dei prezzi delle materie prime, "ci fa comprendere quanto l'efficientamento degli edifici possa essere importante" per ridurre i consumi degli italiani. Parola del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Armando Zambrano, che questa mattina ha aperto i lavori di un convegno online promosso dallo stesso Ordine professionale sull'incentivo per le ristrutturazioni in edilizia, auspicando che venga "reso strutturale". (ANSA).