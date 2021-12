Welfare: Inarcassa, social housing per migliore qualità vita

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Con l'investimento mediante il Fondo Aristotele senior, "mi piace credere che è possibile guardare ad un invecchiamento attivo in maniera assolutamente coerente, guardare ad una migliore qualità della vita qui è possibile", realizzando "un concetto di residenzialità totalmente nuovo".

Parola del presidente di Inarcassa, la Cassa previdenziale degli architetti e degli ingegneri, Giuseppe Santoro, Ente pensionistico impegnato, insieme all'Inps e all'Enpap (psicologi) nel progetto di social housing illustrato poco fa, a Roma, ribadendo, come già osservato dal numero uno dell'Istituto di previdenza pubblico Pasquale Tridico, che si tratta di un progetto "unico, finora", nella Penisola, ma nel quale "ci piacerebbe esser affiancati da altri investitori importanti e qualificati", aggiunge, mettendo in luce le "opportunità" del welfare. "Saremo circa sette milioni di italiani in meno nel 2030 - dichiara Santoro - e, quindi, questa risorsa importante che sono i nostri anziani, e tutti lo diventeremo, ci piace guardarla nel modo migliore". Quanto al presidente dell'Enpap Felice Damiano Torricelli, si sofferma sullo "sforzo" per "innovare il sistema di welfare, provando così a dare risposta a dei bisogni incombenti sul Paese e che diventeranno predominanti: quelli della gestione di qualità della nostra terza età", un tema "cruciale" per i prossimi anni, conclude.

(ANSA).