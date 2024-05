Borsa: Milano sale (+0,42%) con le banche, in luce Mps

Piazza Affari (+0,42%) spicca anche oggi sui listini europei, tutti in attesa del Pil dell'eurozona e soprattutto del dato sull'inflazione americana. Si mettono ancora in luce le banche che, come quelle spagnole, "sono il posto dove esserci per gli investitori" secondo Kbw, che ha alzato i target price a Intesa (+0,74%) così come Bbva.

Le scommesse sul risiko spingono Mps (+2%), Bper (+1,68%) e Banco Bpm (+1,37%). Vendite invece su Mediolanum (-0,83%). I titoli del lusso come Cucinelli (-0,57%) e Moncler (-0,47%) risentono invece dei conti e delle previsioni di Burberry.





