Professioni: Ente medici, attenti a investimenti sostenibili

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La categoria dei medici e dei dentisti, sempre più in 'rosa', guarda con attenzione crescente a investimenti nella white economy e alla dimensione della salute globale: "Nella nostra professione c'è stato il sorpasso di genere, con le donne che rappresentano la maggioranza tra i medici e gli odontoiatri in tutte le fasce d'età fino a 50 anni", ha detto il presidente dell'Enpam (Ente di previdenza dei medici e dei dentisti) Alberto Oliveti, in occasione del convegno Gender=Equality, la competenza come fattore determinante negli Esg, organizzato da Banco Bpm. "Per dare la misura del cambiamento basti pensare che tra i camici bianchi ultrasessantenni, due terzi sono uomini e solo un terzo è rappresentato da donne. Come Cassa previdenziale della categoria siamo oggi concentrati sull'evoluzione del nostro mondo di 'white economy', cioè sull'economia dei servizi sanitari e di cura rivolti alle persone", ha aggiunto. Valutiamo la possibilità di investire in quest'area come parte di un approccio OneHealth, cioè che mira a conseguire una salute globale, umana ma anche animale e ambientale", si chiude la nota dell'Enpam. (ANSA).