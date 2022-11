Poste contro l'abbandono scolastico con "Schoo4Life 2.0"

Per il secondo anno Poste Italiane partecipa al progetto Schoo4Life 2.0, iniziativa coordinata da Consel Consorzio ELIS, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti delle scuole superiori, creando un ponte di collegamento tra scuola e impresa. Il progetto, spiega Poste in una nota, è rivolto ai giovani a rischio di abbandono scolastico con l'obiettivo di orientarli e accompagnarli verso un futuro professionale attraverso iniziative a supporto di famiglie e docenti. L'iniziativa prevede una didattica per progetti con il coinvolgimento di figure aziendali quali maestri di mestiere, role model e mentor per ispirare e motivare i giovani con la loro testimonianza sui temi della sostenibilità e dell'Agenda 2030. Il programma mira anche a promuovere l'avvicinamento della popolazione studentesca femminile alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Nel suo primo anno, da marzo scorso, ha coinvolto 133 scuole di cui 87 secondarie di secondo grado (Licei e ITIS) e 46 secondarie di primo grado.