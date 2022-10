Da Poste un webinar sull'incontro tra tecnologia ed energia

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Analizzare l'incontro tra energia e tecnologia, andando alla scoperta delle innovazioni in atto. È l'obietto del webinar "Il futuro dell'energia è tech?", organizzato da Poste Italiane, che si terrà mercoledì 26 ottobre. Sarà Stefano Fumi, responsabile del progetto Energia in PostePay, a illustrare gli sviluppi che stanno coinvolgendo tutta la filiera di gestione dell'energia: dall'acquisto della materia prima alla revisione dei processi in ottica di miglioramento dell'esperienza del cliente finale. L'incontro tra energy e technology ha determinato la nascita del termine "enertech", che accoglie e identifica gli aspetti innovativi che stanno interessando il comparto. Il percorso di innovazione, infatti, sta coinvolgendo la definizione dell'offerta, il miglioramento dei processi, la user experience e i modelli di acquisto della materia prima. "Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University - spiega Poste in una nota - si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all'interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole".

Il webinar, ricorda Poste, "è gratuito ed è possibile iscriversi dalla sezione web di Educazione Digitale. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell'azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram". (ANSA).