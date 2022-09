Da Poste educazione digitale nella lingua italiana dei segni

(ANSA) - ROMA, 21 SET - In occasione della Giornata internazionale delle lingue dei segni, venerdì 23 settembre, Poste Italiane ha in programma il webinar "Cittadini digitali", nel quale il responsabile del CERT di Poste, Nicola Sotira, illustrerà gli elementi essenziali cui prestare attenzione nel navigare in rete per incrementare la consapevolezza digitale. Il webinar sarà tradotto in LIS e sottotitolato, ed è possibile iscriversi dalla sezione web di Educazione Digitale. Poste spiega in una nota di aver già precedentemente organizzato webinar tradotti in LIS, con sessioni base che introducono alle innovazioni tecnologiche e digitali in atto, realizzando "un giro d'Italia virtuale". L'iniziativa si colloca nel più ampio programma di Poste Italiane che mira a offrire servizi e strumenti accessibili a tutti gli utenti, ed è con questo obiettivo che ha attivato in diversi uffici postali lo sportello dedicato LIS, con personale in grado di esprimersi nella lingua italiana dei segni sia per le attività di sportello che per quelle della sala di consulenza. Anche questo webinar, conclude la nota di Poste, "colloca l'azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione". Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale, nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).