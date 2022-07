Poste: nasce BancoPosta Focus NuoviConsumi 2028

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - BancoPosta Fondi SGR, società di gestione del Gruppo Poste Italiane, ha lanciato "BancoPosta Focus NuoviConsumi", nuovo prodotto di investimento in collocamento fino al 10 agosto 2022. Si tratta, si legge in una nota, "di un fondo bilanciato obbligazionario che ha l'obiettivo di realizzare, in un orizzonte temporale di circa sei anni e fino al 30 giugno 2028, un incremento moderato del capitale investito e di distribuire un provento annuale (prima distribuzione nel 2023 e ultima nel 2027)". L'azienda spiega inoltre che il nuovo prodotto si rivolge a chi "vuole cercare redditività investendo su specifici temi con potenziale di crescita e ottenere una buona diversificazione di portafoglio, puntando a beneficiare delle opportunità attualmente presenti nel settore 'NuoviConsumi'".

BancoPosta Focus NuoviConsumi 2028, prosegue la nota, "prevede l'investimento in fondi comuni di investimento fino al 100% del portafoglio: quello in fondi di natura obbligazionaria può arrivare fino al 100%, mentre quello in fondi di natura azionaria, flessibile e multiasset, può raggiungere al massimo il 55%". Inoltre, precisa l'azienda, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria tematica avviene in modo graduale entro 18 mesi dal termine del periodo di collocamento. Tale componente, spiega Poste, "viene poi gestita in modo flessibile sulla base dello scenario di mercato e del modello di controllo di rischio e l'esposizione varierà orientativamente tra un minimo del 10% e un massimo del 40%. L'intera esposizione azionaria, realizzata tramite strumenti finanziari derivati e fondi comuni, può essere orientata verso aziende che saranno in grado di beneficiare dei nuovi modelli di consumo legati sia ai trend demografici sia alle aree geografiche con elevate prospettive di crescita".

(ANSA).