Da Poste un webinar alla scoperta del dark web

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Poste Italiane organizza, mercoledì 6 luglio, il webinar "Dark web: oscurità e creatività" per approfondire, in collaborazione con gli esperti del Cert-Computer emergency response team di Poste, caratteristiche e potenzialità della rete, modalità di accesso, sistemi di crittografia e le attenzioni che occorre avere se si decide di navigare in quest'area di internet. Nel web, rappresentato graficamente come un iceberg, il 90% è sommerso ed è composto da deep web, di cui fanno parte ad esempio intranet, servizi a pagamento, archivi cloud e dark web cui si può accedere solo attraverso browser specifici che, attraverso sistemi di crittografia, consentono di navigare in modo anonimo e scambiare dati senza lasciare tracce. Il webinar, si legge in una nota di Poste, è gratuito ed è possibile iscriversi dalla sezione web di Educazione Digitale. Sono già disponibili il podcast "Il dark web" e l'infografica "Il web", che illustra le diverse sezioni di cui è composto internet. L'iniziativa, spiega Poste, si inserisce nel più ampio programma dell'azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).