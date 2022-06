Da Poste webinar sull'evoluzione delle telecomunicazioni

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Nell'ambito del percorso di educazione digitale promosso da Poste Italiane è in programma il webinar gratuito "L'evoluzione in ambito telecomunicazioni e gli impatti sul nostro stile di vita". Obiettivo del webinar, spiega Poste in una nota, "è illustrare funzionamento e vantaggi delle diverse modalità di connessione, con uno sguardo agli sviluppi in corso in un contesto sociale che ha subito cambiamenti radicali negli ultimi anni". Tra le evoluzioni più evidenti l'incremento nella fruizione di contenuti multimediali, il diffondersi del lavoro da remoto, l'implementazione di sistemi di realtà aumentata applicati in vari settori merceologici e di servizi, così come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel customer care. Il tema della connettività, prosegue la nota di Poste, nel percorso di transizione digitale tracciato dall'Unione Europea riveste un ruolo determinante poiché consente ai cittadini di conoscere e utilizzare servizi tecnologici pubblici e privati, sviluppando una cultura dell'innovazione in grado di fare da volano per attività economiche e nuove professionalità digitali. È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di educazione digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).